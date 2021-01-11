«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем», а матч может стать одной из немногих встреч между командами АПЛ на данном этапе турнира.

Последние пять матчей между командами завершились удачно для мерсисадйцев: они три раза побеждали и дважды сыграли вничью. Перед играми четвертого раунда Кубка «МЮ» и «Ливерпулю» еще предстоит игра в АПЛ. Команды встретятся 17 января на «Энфилде».