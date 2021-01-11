По итогам жеребьевки четвертого раунда Кубка Англии сформировалась первая громкая вывеска.

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем», а матч может стать одной из немногих встреч между командами АПЛ на данном этапе турнира.

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Последние пять матчей между командами завершились удачно для мерсисадйцев: они три раза побеждали и дважды сыграли вничью. Перед играми четвертого раунда Кубка «МЮ» и «Ливерпулю» еще предстоит игра в АПЛ. Команды встретятся 17 января на «Энфилде».

  • Матчи пройдут в промежутке c 22 января по 25-е.
  • Прошлый Кубок Англии выиграл «Арсенал», который в финале победил «Челси» со счетом 2:1.

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