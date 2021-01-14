После поражения от «Саутгемптона» (0:1) в матче 17-го тура АПЛ Юрген Клопп обрушился с критикой на арбитра Андре Марринера. По мнению тренера «Ливерпуля», его команда должна была получить минимум два пенальти. Еще немец добавил, что в аналогичной ситуации «МЮ» обязательно бы заработал 11-метровый.

Многие ожидали, что ФА накажет Клоппа за критику судей, но коуч избежал наказания. За арбитров вступился экс-судья АПЛ Марк Клаттенбург.

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«Видимо, Клопп забеспокоился о судьбе титула, потому что его комментарии о пенальти и «МЮ» буквально взяты из учебников сэра Алекса Фергюсона. Это интеллектуальные игры и попытка повлиять на арбитра Пола Тирни перед большим матчем «Ливерпуль» – «МЮ».

Если честно, со времен Фергюсона не видел такой дикой попытки повлиять на судей перед топ-матчем. Клопп не делал этого в прошлом сезоне, когда «Ливерпуль» побеждал каждую неделю. Он не любит проигрывать, и поражения его раздражают. Но он ошибается, если думает, что вокруг «МЮ» есть определенная аура, благодаря которой арбитры принимают решения в пользу команды Сульшера.

Бруну Фернандеш, «МЮ» Фото: Getty Images

Предлагаю внести ясность: со стороны судей и официальных лиц никого заговора. Намекал ли Клопп на заговор судей? Или на то, что «МЮ» поощряет своих футболистов падать в штрафной?

Если на первое, то у меня нет на это времени – полная чушь. Во-первых, он звучит как лицемер, если предполагает, что игроки «МЮ» всеми способами выпрашивают пенальти. В его команде есть Мохамед Салах и Садио Мане, которые регулярно пользуются аналогичными уловками.

Если на второе, то Клопп прав, сказав, что «МЮ» получил за два года больше пенальти, чем «Ливерпуль» при Юргене за 5,5. Он прав, намекнув, как игроки «МЮ» легко падают в штрафной. Я внимательно наблюдал за «Юнайтед» в этом сезоне и проанализировал каждый из их 11 пенальти. Я насчитал пять штук, где контакт спровоцировал сам манкунианец», – цитирует Клаттенбурга ESPN.

Если убрать все пенальти, то в активе «МЮ» было бы 33 очка, а не 36. При вычете всех пенальти в этом сезоне таблицу АПЛ возглавлял бы «Сити» (35 очков), а «Ливерпуль» упал бы на девятое место (26).

45-летний Клаттенбург больше не судит АПЛ, но обслуживает матчи чемпионата Китая.

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