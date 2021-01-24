24 января состоится вторая встреча «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» за неделю – после битвы в чемпионате Англии принципиальные соперники сойдутся в четвертом раунде Кубка. Матч АПЛ завершился сухой ничьей и возмутил Юргена Клоппа – тот обвинил «МЮ» и Уле-Гуннара Сульшера в чересчур оборонительной тактике.

Форма

Чемпионат Англии Клопп заявил, что «Ливерпуль» больше не думает о чемпионской гонке 22/01/2021 В 09:29

«Юнайтед» держится на первом месте АПЛ, но после ничьей с «Ливерпулем» рискует слететь с вершины: «Сити» отстает на два очка и имеет матч в запасе. В 2021-м манкунианцы проиграли только один матч из шести – «Манчестер Сити» выбил заклятых соседей из Кубка Лиги. После нулей на «Энфилде» «МЮ» обыграл «Фулхэм».

«Ливерпуль» лихорадит: у действующего чемпиона – четвертое место в турнирной таблице и шесть очков отставания от «дьяволов». В АПЛ Клопп не побеждал – страшно представить! – с 19 декабря. Учинив разгром «Кристал Пэлас», «красные» потеряли очки с «Вест Бромом», «Ньюкаслом», «Саутгемптоном», «МЮ» и «Бёрнли». Успешным был только кубковый матч против «Астон Виллы». А еще мерсисайдцы не забили ни одного мяча в четырех последних матчах АПЛ.

Кто пропустит матч

У «Юнайтед» отсутствует только защитник Фил Джонс, у «Ливерпуля» – полный лазарет, но это уже привычно. Клопп не располагает Вирджилом ван Дейком, Джо Гомесом, Наби Кейтой и Диогу Жотой. Под вопросом – выход Джордана Хендерсона.

Котировки букмекеров

«МЮ»: 2,39

Ничья: 3,66

«Ливерпуль»: 2,91

Коэффициенты на победу обеих команд примерно одинаковые, но в «МЮ» аналитики верят сильнее из-за текущей формы. А еще «Ливерпуль» уже семь лет не побеждал на «Олд Траффорд». Исходя из результата предыдущего матча, букмекеры предполагают, что и этот не будет изобиловать забитыми мячами.

Где смотреть

На сайте Winline! В прямом эфире и абсолютно бесплатно – нужно лишь перейти по ссылке. Стартовый свисток прозвучит 24 января в 20:00 (мск) – не пропустите.

Чемпионат России Ловрен рассказал, в чем Ракицкий превосходит Ван Дейка 20/01/2021 В 16:49