«Ливерпуль» проиграл в 1/16 Кубка Англии «Ман Юнайтед» и ввел в траур большинство скаузеров. «Красные» за последние 7 матчей во всех турнирах выжали только одну победу и постепенно отклеиваются от борьбы за титулы. А Юрген Клопп, похоже, вообще не собирается вытаскивать сезон покупкой центрального защитника, так сильно необходимого «красным».

«Манчестер» не побеждал «Ливер» на протяжении шести матчей, «красные» гасили заклятых врагов даже в товарищеском Международном Кубке чемпионов. Но сейчас ультразвуковое нападение «красных дьволов» разодрало хилую защиту мерсисайдцев, в центре которой привозил 19-летний Рис Уильямс. Парень получил худшую оценку среди всех игроков от WhoScored (кромешные 5,4) и был признан автором голевой ошибки. Когда Рэшфорд заколачивал второй гол, Рис сначала проворонил его рывок, а следом махнул мимо мяча, пытаясь прервать передачу на англичанина. Маркус улетел один на один и легко забил.

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Первый мяч, забитый Гринвудом, – отражение банки Рэшфорда, только уже без вины Уильямса. Мэйсон так же легчайше улетел на разборку с Алиссоном после длиннющего паса от партнера. За ту зону отвечал Фабиньо, но бразилец примагнитился к привычному центру поля и не успел за забегом соперника. Итог – два первых пропущенных «Ливера» пришли из-за жестоких позиционных ошибок центральных защитников, один из которых номинальный опорник, а другой пока не вывозит на таком уровне.

«Юнайтед» снова доказал, что именно оборона, обесточенная тяжелыми травмами Ван Дейка и Гомеса, растворяет всю атакующую мощь «Ливерпуля». Мерсисайдцы красиво размазывали позиционные атаки, забили после осознанных розыгрышей и полного превосходства над защитниками «МЮ», но в ответ получили треху. Это поражение еще один сигнал для Клоппа, что без адекватных защитников трофеи будет выиграть слишком сложно.

Но Юрген все равно гнет свою линию: «Сейчас мы разговариваем о центральном защитнике. Да, это помогло бы, 100 процентов. Но станем ли мы больше забивать после покупки центрального защитника? Сделает ли это нас стабильнее в каких-то моментах? Центральный защитник не выиграл бы нам матчи», – полыхнул коуч для Goal.com.

Кажется, немец бредит – для всех очевиден факт буксовки «Ливерпуля» и ее связь с дырами в самом центре обороны. «Красные дьяволы» за матч пальнули 10 раз из штрафной площади «красных» и должны были забивать больше. В первом тайме Гринвуд дважды вылетал на голевые позиции, но вбивал мяч в рекламные щиты за воротами Алиссона. В конце второй 45-минутки Кавани всадил головой в штангу даже без самого стеснительного сопротивления со стороны соперника – страйкера просто бросили на углу вратарской. Ну и куча заблокированных в последний момент ударов после прострелов тоже намекают Клоппу о невысоких скиллов его защитников.

«Ливерпуль» тоже имел кучу шансов, но трансформировал их в эпичные промахи. Во втором тайме Милнер запулил мяч выше ворот с линии вратарской, Салах после крутого розыгрыша у штрафной неуклюже вывалился на Дина Хендерсона и слишком слабо ткнул мяч. Даже по xG команды почти равны: у «МЮ» 1,9 баллов, у «Ливерпуля» – 2,0. Именно провал команды Клоппа в центре защиты предопределил вылет. Даже если бы за «красных» выскочил Деян Ловрен, не было бы такого уныния.

Возможно, «Ман Юнайтед» повезло заработать убийственный штрафной в конце матча, который по-королевски реализовал вышедший только на 66-й минуте Фернандеш, но и «красные» точно не наиграли на победу.

«Ливерпуль» за 7 матчей разобрался только со школьниками из «Астон Виллы» (даже они пробили мерсисайдцев) и не пропустили, только вымучив нули с «Ньюкаслом» и «МЮ» в АПЛ. «Дьяволы» доказали, что Клопп грубо ошибается, не покупая центрального защитника.

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