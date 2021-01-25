Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала Кубка Англии, признав ошибки собственной команды.
«Когда нам забивали первый мяч, защиты не было. Мы допустили несколько ошибок. Такого не должно происходить. Если хочешь выиграть, ты должен быть абсолютным лидером, но мы им не были. Это разочаровывает. Мы забили дважды, и это хорошо, но они забили три.
Кубок Англии
Клопп не покупает нового ЦЗ. Из-за этого «Ливерпуль» влетел «МЮ» в Кубке
В последние годы мы делали все правильно, но были и ошибки. Не беспокойтесь за нас – мы команда, мы вместе, и решим это тоже вместе. Мы попытаемся снова начать выигрывать матчи. Проблем с уверенностью я сегодня не видел», – цитирует 53-летнего Клоппа Daily Mail.
- «МЮ» выиграл со счетом 3:2.
- В составе «Ливерпуля» дубль оформил Мохамед Салах.
Чемпионат Англии
Как выглядели бы тренеры клубов АПЛ, родись они женщинами? Ответ – тут
Чемпионат Англии
Нули «Ливерпуля» и «МЮ» – суть всей АПЛ. В чем ошиблись Клопп и Сульшер