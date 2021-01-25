«Когда нам забивали первый мяч, защиты не было. Мы допустили несколько ошибок. Такого не должно происходить. Если хочешь выиграть, ты должен быть абсолютным лидером, но мы им не были. Это разочаровывает. Мы забили дважды, и это хорошо, но они забили три.