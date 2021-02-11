Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти продемонстрировал незабываемую реакцию на победный год в суперматче 1/8 финала Кубка Англии против «Тоттенхэма».
Команды забили по четыре мяча, и матч перешел в дополнительное время. На 97-й минуте Бернард отправил в сетку ворот «Тоттенхэма» пятый и решающий. Помощники 61-летнего Анчелотти стали радостно подпрыгивать, празднуя успех, но сам Карло был абсолютно невозмутим. Он подул в стакан с кофе, который держал в руках, а потом хладнокровно отвернулся от поля.
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- Действующий обладатель Кубка Англии – «Арсенал».
- В АПЛ «Эвертон» занимает седьмое место (21 матч и 37 очков), «Тоттенхэм» идет следом (22 матча и 36 очков).
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