Команды забили по четыре мяча, и матч перешел в дополнительное время. На 97-й минуте Бернард отправил в сетку ворот «Тоттенхэма» пятый и решающий. Помощники 61-летнего Анчелотти стали радостно подпрыгивать, празднуя успех, но сам Карло был абсолютно невозмутим. Он подул в стакан с кофе, который держал в руках, а потом хладнокровно отвернулся от поля.