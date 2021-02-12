Четвертьфиналисты Кубка Англии после жеребьевки узнали соперников по следующей стадии турнира.

«Манчестер Сити» сыграет с «Эвертоном», «Манчестер Юнайтед» – с «Лестером». «Челси» встретится с «Шеффилдом», а «Борнмут» будет противостоять «Саутгемптону».

Кубок Англии
Реакция Анчелотти на победный гол: подул в кофе и отвернулся
ДЕНЬ НАЗАД
  • Матчи состоятся 20 марта, точное расписание будет опубликовано позже.
  • Действующий обладатель трофея – «Арсенал».

Реакция Анчелотти на победный гол: подул в кофе и отвернулся

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