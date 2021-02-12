Четвертьфиналисты Кубка Англии после жеребьевки узнали соперников по следующей стадии турнира.
«Манчестер Сити» сыграет с «Эвертоном», «Манчестер Юнайтед» – с «Лестером». «Челси» встретится с «Шеффилдом», а «Борнмут» будет противостоять «Саутгемптону».
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- Матчи состоятся 20 марта, точное расписание будет опубликовано позже.
- Действующий обладатель трофея – «Арсенал».
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