Четвертьфиналисты Кубка Англии после жеребьевки узнали соперников по следующей стадии турнира.

«Манчестер Сити» сыграет с «Эвертоном», «Манчестер Юнайтед» – с «Лестером». «Челси» встретится с «Шеффилдом», а «Борнмут» будет противостоять «Саутгемптону».