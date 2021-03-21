В перерыве последнего четвертьфинального матча Кубка Англии между «Лестером» и «Манчестер Юнайтед» прошла жеребьевка полуфинальной стадии.
Победитель матча (счет после первого тайма равный – 1:1) сразится с «Саутгемптоном». Вторую пару составили «Манчестер Сити» и «Челси».
- Действующий обладатель Кубка «Арсенал» проиграл в четвертом раунде «Саутгемптону».
- Финал Кубка страны состоится 15 мая в Лондоне.
- «Ман Сити» претендует на внутренний требл. Команда лидирует в АПЛ, а 25 апреля сыграет с «Тоттенхэмом» в финале Кубка английской Лиги.
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