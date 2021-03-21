Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред допустил адскую результативную ошибку в четвертьфинальной игре Кубка Англии с «Лестером».
Игроки «МЮ» устроили перепасовку перед своей штрафной площадкой: Магуайр отдал передачу на Фреда, а бразилец покатил мяч вратарю Хендерсону. Но пас бразильца оказался настолько слабым, что его без труда перехватил Ихеаначо, обыграл вратаря и вонзил мяч в ворота.
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- «Лестер» победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1 и вышел в полуфинал Кубка Англии.
- В полуфинале «Лестер» сыграет с «Саутгемптоном». Вторую пару составили «Манчестер Сити» и «Челси».
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