Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред допустил адскую результативную ошибку в четвертьфинальной игре Кубка Англии с «Лестером».

Игроки «МЮ» устроили перепасовку перед своей штрафной площадкой: Магуайр отдал передачу на Фреда, а бразилец покатил мяч вратарю Хендерсону. Но пас бразильца оказался настолько слабым, что его без труда перехватил Ихеаначо, обыграл вратаря и вонзил мяч в ворота.

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«Лестер» победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1 и вышел в полуфинал Кубка Англии.

В полуфинале «Лестер» сыграет с «Саутгемптоном». Вторую пару составили «Манчестер Сити» и «Челси».

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