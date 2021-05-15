Последние минуты финала Лиги чемпионов-2011/12 между «Баварией» и «Челси». На 88-й минуте Дидье Дрогба сравнял счет и, казалось, перевел игру в дополнительное время, но на 95-й мюнхенцы получили право на пенальти. Бешено пульсирующая «Альянц-Арена», завораживающий разбег Арьена Роббена и феноменальный сэйв Петра Чеха – таким безумно нервным получился путь «Челси» к первому и пока единственному Кубку чемпионов.

Роман Абрамович и его капиталовложения стали важной составляющей для покорения высшей точки, но не менее важна самоидентичность команды. Та неповторимая химия, которая вырабатывается десятилетиями, укрепляет характер и передается новым поколениям. Начальной точкой большого пути болельщики «синих» считают 1970 год, когда команда впервые в истории выиграла Кубок Англии. Сюжет той победы символичен, потому что очень похож по накалу на мюнхенскую рубку.

Роман Абрамович с трофеем Лиги чемпионов Фото: Getty Images

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К началу 1970-х, когда в Голливуде начинали греметь блокбастеры, а в холодной войне между СССР и США произошло потепление, «Челси» обладал репутацией команды кутил, позеров и модников. В Лондоне в то время правил «Арсенал», а «синие» чудом доковыляли до финала Кубка Англии. В четвертом раунде с «Бёрнли» понадобилась переигровка, по ходу которой «синие» горели весь матч и лишь гол Хаусмана перевел игру в дополнительное время. Дожать соперника у «Челси» получилось лишь за две минуты до очередной переигровки.

В финале лондонцам противостояла одна из самых могучих и брутальных команд той эпохи – «Лидс». Наглые, физически сильные и умные соперники – настоящая банда, которую побаивалась вся футбольная округа. «Павлины» шли безусловными фаворитами в противостоянии с повесами из «Челси», но отпор лондонцев оказался таким мощным, что встреча вызвала огромный интерес в Англии. Телевизионная аудитория составила 28,5 млн зрителей – второй показатель в стране после финала ЧМ-1966. Противостояние считается самым кровожадным и беспощадным в истории английского футбола.

Неожиданно для брутальных северян из «Лидса» холеные южане превратились в готовых к самопожертвованию воинов, из которых выветрилась манерность и осталась лишь жажда схватки. Этому также поспособствовало домашнее поражение «Челси» от «павлинов» по ходу сезона-1969/70 со счетом 2:5.

Уже на шестой минуте финала на «Уэмбли» шотландский форвард «Лидса» Эдди Грэй влетел двумя ногами сзади в защитника «синих» Дэвида Уэбба – от удара страшной силы у лондонца слетела бутса и образовалась огромная гематома на икре. Защитник остался на поле и ковылял весь матч, а нарушитель не получил даже устного предупреждения. «В те времена желтые карточки давали редко, а красную судья мог показать, только если бы ему предъявили свидетельство о смерти пострадавшего», – иронизировал журналист Observer Хью Макилванни.

Игроки «Челси» не отставали: защитник Рон Харрис затеял охоту на форварда соперников Аллана Кларка по прозвищу Нюхач. Нападающий рыскал в штрафной противника в поисках удачного рикошета или отскока, и это практически всегда ему удавалось. В тот день Харрис в верховой борьбе локтем сломал нос сопернику – Аллана откачивали пять минут за пределами поля, но он все же вернулся в игру.

Главной мишенью для большинства игроков «Лидса» стал вратарь «Челси» и сборной Англии Питер Бонетти. Вечный сменщик Гордона Бэнкса в составе «львов» поймал кураж и тащил сложнейшие мячи. И тогда игрок «Лидса» Мик Джонс после подачи углового въехал коленом в спину чемпиону мира – в перерыве Питер мочился кровью из-за повреждения почки, но не попросил замену.

Питер Осгуд перепрыгнул Терри Купера и сравнял счет в переигровке Фото: Getty Images

«Я насчитал 11 нарушений правил, за которые можно было удалять с поля, но надо понимать, что в то время применялись совершенно другие стандарты судейства», – считает действующий арбитр АПЛ Майкл Оливер. Судивший финал Эрик Дженнингс очень часто лез в карман, но вместо карточки доставал платок и сморкался, что сильно удивляло даже самых жестких игроков после серии их грязных приемов.

«Челси» постоянно горел, но отыгрывался – гол Хатчинсона на 86-й минуте зафиксировал результат 2:2 и обеспечил переигровку, которая прошла на «Олд Траффорд».

Матч состоялся спустя три недели, и градус повышался с каждой минутой – Харрис порвал бутсами шорты Терри Купера и оставил кровавую борозду на ягодице. В середине второго тайма тафгай «Лидса» Джек Чарльтон вписал имя Питера Осгуда в свою знаменитую черную книжку – в нее он вносил соперников, которые нагрубили или ударили его. А самый кровавый эпизод случился на 85-й минуте. Билли Бремнер, мозг «Лидса», стал мишенью для «синих». В одной из верховых дуэлей Эдди Маккриди пробил через себя и попал вместо мяча в голову Бремнеру. Парня унесли с поля, а судья не зафиксировал нарушения.

Как и в первой игре, «павлины» вновь вели в счете большую часть матча и снова не удержали преимущество. На 78-й минуте Осгуд сравнял счет, а в дополнительное время победу «Челси» принес гол Уэбба. Футболисты уходили с поля грязные и окровавленные, к тому же после игры подрались Хатчинсон и Чарльтон – противостояние получилось настолько горячим, что матчи между командами на несколько лет стали принципиальными.

Игроки «Челси» Питер Бонетти и Томми Болдуин отмечают победу в Кубке Англии-1970 Фото: Getty Images

«Челси» впервые в истории выиграл Кубок Англии и доказал наличие характера для борьбы за самые престижные трофеи. Тот подвиг хорошо помнят большинство сегодняшних владельцев абонементов «Стэмфорд Бридж», средний возраст которых составляет 55 лет. Во время триумфа в Кубке Англии они были школьниками и у многих победа над «Баварией» вызвала такие же светлые эмоции, как и самая кровавая игра в истории английского футбола против «Лидса» полвека назад.

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