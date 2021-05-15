До финала Кубка Англии добрались «Челси» и «Лестер» – команды жестко соперничают и в АПЛ, где бодаются за путевку в Лигу чемпионов.

Путь к финалу

Команды на удивление синхронно проходили соперников. «Лестер» и «Челси» начали с 1/32 финала. Там «лисы» одолели «Стоук Сити», а лондонцы – «Моркамб». Обе игры завершились счетом 4:0. В 1/16 «Лестер» обыграл «Брентфорд» 3:1, а «Челси» с тем же счетом одолел «Лутон». В 1/8 команда Роджерса повергла «Брайтон», а футболисты тогда еще Лэмпарда «Барнсли» (и там, и там – 1:0). В четвертьфинале рассинхронизация: «Лестер» обыграл «МЮ» со счетом 3:1, а «Челси» победил «Шеффилд» 2:0. В полуфинале все вернулось на свои места – по 1:0, «Лестер» выбил «Саутгемптон», а «Челси» – «Манчестер Сити».

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Тимо Вернер («Челси») и Илкай Гюндоган («Манчестер Сити») Фото: Getty Images

Кто посмотрит матч по ТВ

«Челси» подходит к игре с более близким к оптимальному составом. После пятинедельного отстутствия вернулся Матео Ковачич, есть шанс сыграть у Н'Голо Канте, несмотря на повреждение ахилла. Только Кристенсен под вопросом, но его есть, кому заменить.

У «Лестера» больше бед: помимо того, что мы не увидим давно поломанных Джеймса Джастина, Харви Барнса и Уэса Моргана, под вопросом участие Рикарду Перейры и Джеймса Мэддисона. Если они и сыграют в финале, то не с первых минут. То же касается Джонни Эванса, который пропустил две игры из-за травмы пятки.

Форма

В последних пяти матчах у команд равный баланс – три победы, одна ничья и одно поражение. И «Челси», и «Лестер» оступились обидно и неприятно. Лондонцы проиграли «Арсеналу» из-за нелепой ошибки Джорджиньо, а «лисы» были унижены «Ньюкаслом».

Лицом к лицу

«Челси» выиграл семь предыдущих матчей в Кубке Англии против «Лестера».

Команды встречаются в финале национального Кубка второй раз в истории. В финале Кубка Лиги-1964/65 «синие» выиграли по сумме двух встреч со счетом 3:2.

«Челси» вышел в финал Кубка Англии в четвертый раз за пять сезонов. Лондонцы обыграли «Манчестер Юнайтед» в 2018 году, но проиграли «Арсеналу» в 2017-м и 2020-м.

Это 15-й финал Кубка Англии для «Челси», а победа может стать девятой.

Томас Тухель стал первым немецким тренером, который вывел команду в финал Кубка Англии, а «Челси» еще не пропустил ни одного мяча в этом розыгрыше под его руководством.

«Лестер» – единственный клуб-чемпион Англии, никогда не бравший Кубок Англии.

«Лисы» выиграли только четыре из 15 игр на «Уэмбли» – 10 матчей команда проиграла и один свела вничью.

Брендан Роджерс выиграл все шесть финалов как тренер: плей-офф Чемпионшипа с «Суонси», а также три Кубка лиги и два Кубка Шотландии с «Селтиком».

Ориентировочные составы

Котировки букмекеров

Аналитики считают фаворитом «Челси» – лондонцы здорово выступают в кубках и заслужили хоть какой-нибудь трофей в этом сезоне. Победа «Челси» идет с коэффициентом 1,46, в «Лестер» верят поменьше – 2,73. Команда Роджерса в игре с «Ньюкаслом» выглядела совсем разбито, а поражение «Челси» от «Арсенала» – скорее случайность, что «синие» наверняка докажут.

Где смотреть

В прямом эфире игру можно посмотреть на «Матч ТВ». Стартовый свисток прозвучит 15 мая в 19:15 (мск). Также читайте на Eurosport.ru текстовую трансляцию – ищите ее по ссылке

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