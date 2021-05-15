«Лестер» обыграл «Челси» в финале Кубка Англии (1:0) и впервые выиграл трофей.
Первый тайм финала на «Уэмбли» оказался скучным: команды не нанесли ни одного удара в створ и держали невысокий темп. «Челси» выделялся владением мяча, а «Лестер» – интересными контратаками и стандартами.
После перерыва «Лестер» изменил стиль и вместо игры вторым номером включил прессинг и владение на чужой половине поля. На 63-й минуте давление «лис» на чужой половине поля привело к голевому эпизоду. Юри Тилеманс получил мяч в центре поля после перехвата партнера и вонзил издалека мяч в девятку ворот Аррисабалаги. После пропущенного мяча «Челси» прижал «Лестер», но не смог сравнять счет.
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- «Лестер» впервые выиграл Кубок Англии.
- Юри Тилеманс – третий бельгиец, забивший в финале Кубка Англии.
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