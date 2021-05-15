При упоминании Брендана Роджерса мгновенно вспоминается сезон-2013/14: упущенное чемпионство «Ливерпуля», поскользнувшийся Стивен Джеррард, нагло забивший Демба Ба, слезы фанатов и капитана. «Красных» короновали задолго до последних туров, но команда провалила конец сезона и выронила первое с 1990-го золото АПЛ. Неудача надломила не только Стиви Джи, но и тренера, который после провала долго приходил в себя.

Роджерса выгнали из клуба через сезон. Тогда после восьми туров «Ливерпуль» залип в середине таблицы, и руководство осознало необходимость замены тренера. Роджерс еще работал в клубе, однако боссы договорились с Юргеном Клоппом и вскоре выгнали североирланца. Поступок менеджеров ударил по Брендану. После увольнения он отправился путешествовать, чтобы отвлечься, но изгнание не выходило из головы. Постоянное самокопание ударило по здоровью Роджерса. «Я поехал в Дубай и однажды ночью лежал в страхе, что у меня случится сердечный приступ», – рассказывал Роджерс. Поправившись, он нагрянул в спокойную Шотландию, а оттуда – в Англию.

Брендан Роджерс, «Лестер» Фото: Getty Images

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В «Лестере» тренер постепенно выстраивал топ-команду и в этом сезоне наконец выиграл первый английский трофей. Конечно, Роджерс завоевал не чемпионство, к которому был близок еще семь лет назад, а Кубок. Но в Англии этот трофей ценится точно не меньше. Да и в тренерской биографии триумф в старейшем футбольном турнире смотрится уважительно. Для самого Брендана ценность победы еще выше – он наконец доказал всем, что является крутым тренером, а не размазней, поплывшей после первого увольнения.

Победа принесла несколько ачивок Роджерсу и «Лестеру». Во-первых, североирландец стал первым тренером со времен сэра Алекса Фергюсона, который побеждал в Кубке Шотландии и Кубке Англии. Ферги брал трофеи с «Абердином» и «Манчестер Юнайтед», Роджерс зацепил два шотландских кубка с «Селтиком» (и еще три Кубка шотландской Лиги). Место в одном списке с легендарным тренером – само по себе крутое достижение. Исторический успех точно не выветрится из голов футбольных зрителей.

Во-вторых, Роджерс принес «Лестеру» первую победу в Кубке Англии в истории. До него 122-летний клуб четыре раза играл в финале КА и ни разу не победил – это было худшим результатом турнира в соотношении финальных игр и побед в них. Причем последний раз «лисы» пролезали в решающий матч более 50 лет назад – в 1969-м. В нынешнем розыгрыше Брендан победоносно протащил игроков до финала и разобрался там с фаворитом. Таким образом, «Лестер» забрал последнюю значимую чашку английского футбола – победы в Кубке Лиги, Суперкубке и АПЛ у него уже были.

Успех Роджерса забронзовеет. Теперь он навсегда вошел в историю английского футбола и «Лестера». Для команды мужчина может стать легендой уровня Клаудио Раньери. Один крутой титул у него уже есть, осталось поддерживать результат в будущем. «Это потрясающее чувство, я не знал до того как приехал в Лестер, что клуб никогда не выигрывал Кубок Англии. «Лестер» проиграл в четырех финалах, так что эта победа – особенная», – сказал Роджерс после триумфа.

На самом деле, Роджерс – король решающих матчей. Неудивительно, что именно он провел «Лестер» к дебютной победе в Кубке. Брендан выиграл все семь финалов в качестве тренера: плей-офф чемпионата со «Суонси» в сезоне-2010/11, три Кубка Лиги и два Кубка Шотландии с «Селтиком», плюс свежая победа с «Лестером». Однако эти успехи не замечали, после упоминаний о североирландце у всех перед глазами всплывал падающий Джеррард и упущенное чемпионство «Ливерпуля».

Теперь Роджерс наконец порвал с грустным прошлым. Коуч больше не будет ассоциироваться со слезами фанатов «красных», отныне он герой другого города и другой команды. Роджерса запомнят не из-за ныряющего в сырой газон «Энфилда» Стиви Джи, а благодаря первому в истории «Лестера» Кубку Англии и месту в одном топе с Алексом Фергюсоном.

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