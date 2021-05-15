До победы над «Челси» на «Уэмбли» команда Брендана Роджерса оставалась единственным из 24-х чемпионов страны, которая не выигрывала Кубок Англии. «Лисы» стали сильнейшей командой АПЛ в сезоне-2015/16, но с самым старинным кубковым турниром страны не складывалось. В 2000 году команда взяла Кубок Лиги, и вот теперь освободила место в клубном музее для еще одного трофея.

Прошло пять лет с сенсационной победы «лис» в чемпионате Англии, и в команде остались еще чемпионы того состава, которые теперь добавили в свой актив и Кубок. Всего в составе «лис» шесть таких героев.

Каспер Шмейхель

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Капитан тащил команду в чемпионском сезоне-2016, и теперь выдал потрясающий матч на «Уэмбли». В игре против «Челси» датчанин потащил удары Чилуэлла и Маунта, а комментировавший матч на BBC Sport Алан Ширер назвал это геройство «сэйвами мирового класса». Еще больше нахваливал вратаря Гари Линекер: «Я уверен, что Каспер – лучший вратарь этого сезона».

Уэс Морган

37-летний защитник уже давно не тянет топ-уровень – в этом сезоне он провел всего три матча и против «Челси» вышел на замену в конце игры. Контракт великана заканчивается через полтора месяца и, скорее всего, он покинет клуб свободным агентом. Прощание получается идеальным – Уэс был ключевым игроком в чемпионском сезоне и проводит в клубе девятый год.

Джейми Варди

10 лет назад нападающий играл в Конференции, а потом вышел на топ-уровень и наколотил 207 мячей, из которых 116 в АПЛ. А теперь еще и выиграл Кубок Англии. Варди – первый обладатель трофея, сыгравший за карьеру абсолютно на всех стадиях этого турнира и наконец-то выигравший его!

Джейми Варди Фото: Getty Images

Марк Олбрайтон

На 34-й минуте у «Лестера» сломался ключевой центральный защитник Эванс, и его заменил вингер Олбрайтон. «Лисы» перестроились, а Марк выдал отличный матч. Где-то в этот момент икнулось бывшему тренеру «Астон Виллы» Полу Ламберту, который в 2014 году выставил Олбрайтона из «Астон Виллы». После этого Марк стал чемпионом Англии, автором первого гола команды в Лиге чемпионов, а теперь и обладателем Кубка страны.

Дэниел Амартей

Африканец остался в запасе на игру с «Челси», но адреналин бешено хлестал у него по жилам. Наверное, поэтому третий ганец в истории, выигравший Кубок Англии, творил вот такое с вымпелом «Челси».

Кристиан Фухс

В этом сезоне 35-летний защитник провел всего 9 матчей и не попал в заявку на игру с «Челси». Сейчас агент игрока работает над продлением заканчивающегося этим летом контракта еще на один сезон.

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