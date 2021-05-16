«Лестер» впервые в своей истории выиграл Кубок Англии и громко отметил это событие сразу после матча с «Челси» (1:0). Не меньше остальных радовался полузащитник «лис» Дэниел Амартей, который провел встречу на скамейке запасных.

Во время прямой трансляции в соцсетях ганец взял со стола вымпел соперника, показал на камеру и швырнул за спину.

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Многие осудили футболиста за его поступок. «Как бы я ни ненавидел «Челси», не считаю, что то, что сделал Амарти, правильно», – написал один из пользователей.

«Лестер» одолел «Челси» на «Уэмбли» благодаря голу Юри Тилеманса.

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