Оксфорд Юнайтед
    -
    16:00
    07.11.21
    Кассам Стэдиум
    Бристоль Роверс
      Кубок Англии • Первый раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Оксфорд Юнайтед - Бристоль Роверс

      Футбол. Следите за матчем Оксфорд Юнайтед – Бристоль Роверс на Eurosport.ru! 7 ноября 2021 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Карл Робинсон или Джоуи Бартон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Оксфорд Юнайтед и Бристоль Роверс и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Оксфорд Юнайтед и Бристоль Роверс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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