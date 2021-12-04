Линкольн Сити
    -
    18:00
    04.12.21
    Синсил Бэнк
    Хартлпул Юнайтед
      Кубок Англии • Второй раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Линкольн Сити - Хартлпул Юнайтед

      Футбол. Следите за матчем Линкольн Сити – Хартлпул Юнайтед на Eurosport.ru! 4 декабря 2021 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Линкольн Сити и Хартлпул Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Линкольн Сити и Хартлпул Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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