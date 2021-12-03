Гейтсхед
    -
    22:45
    03.12.21
    Международный стадион Гейтсхед
    Чарльтон Атлетик
      Кубок Англии • Второй раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Гейтсхед - Чарльтон Атлетик

      Футбол. Следите за матчем Гейтсхед – Чарльтон Атлетик на Eurosport.ru! 3 декабря 2021 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Майк Уильямсон или Джонни Джексон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Гейтсхед и Чарльтон Атлетик и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Гейтсхед и Чарльтон Атлетик, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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