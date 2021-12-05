Сэлфорд Сити
    -
    20:15
    05.12.21
    Peninsula Stadium
    Честерфилд
      Кубок Англии • Второй раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Сэлфорд Сити - Честерфилд

      Футбол. Следите за матчем Сэлфорд Сити – Честерфилд на Eurosport.ru! 5 декабря 2021 года в 20:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Гэри Боуйер или James Rowe? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сэлфорд Сити и Честерфилд и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Сэлфорд Сити и Честерфилд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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