Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
Футбол. Следите за матчем Манчестер Юнайтед – Астон Вилла на Eurosport.ru! 10 января 2022 года в 22:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Ральф Рангник или Стивен Джеррард? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Юнайтед и Астон Вилла и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Манчестер Юнайтед и Астон Вилла, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Всем привет! В третьем раунде Кубка Англии встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла». Манкунианцев сейчас порядком штормит в Премьер-лиге, так что «Вилла» обязательно воспользуется шансом поиграть в свой футбол. А Криштиану и компании пришло время доказывать своим фанатам, почему они считаются лучшими. Меня зовут Полина Шерстобитова, и мы вместе последим за интереснейшим кубковым противотсоянием.