Сток Сити
    -
    17:00
    09.01.22
    Бет365 Стэдиум
    Лейтон Ориент
      Кубок Англии • 3-й раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Сток - Лейтон Ориент

      Футбол. Следите за матчем Сток Сити – Лейтон Ориент на Eurosport.ru! 9 января 2022 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Майкл О'Нил или Кеннет Джекетт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сток Сити и Лейтон Ориент и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Сток Сити и Лейтон Ориент, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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