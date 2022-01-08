Вест Бромвич
    -
    2:00
    08.01.22
    Хоторнс
    Брайтон-энд-Хоув Альбион
      Кубок Англии • 3-й раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Вест Бромвич - Брайтон-энд-Хоув Альбион

      Футбол. Следите за матчем Вест Бромвич – Брайтон-энд-Хоув Альбион на Eurosport.ru! 8 января 2022 года в 02:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Валерьен Исмаэль или Грэм Поттер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вест Бромвич и Брайтон-энд-Хоув Альбион и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Вест Бромвич и Брайтон-энд-Хоув Альбион, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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