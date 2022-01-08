Куинз Парк Рейнджерс
    -
    2:00
    08.01.22
    Kiyan Prince Foundation Stadium
    Ротерхэм Юнайтед
      Кубок Англии • 3-й раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Куинз Парк Рейнджерс - Ротерхэм Юнайтед

      Футбол. Следите за матчем Куинз Парк Рейнджерс – Ротерхэм Юнайтед на Eurosport.ru! 8 января 2022 года в 02:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Марк Ворбёртон или Пол Уорн? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Куинз Парк Рейнджерс и Ротерхэм Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Куинз Парк Рейнджерс и Ротерхэм Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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