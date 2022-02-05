Кембридж Юнайтед
    -
    20:30
    05.02.22
    Эбби Стадиум
    Лутон Таун
      Кубок Англии • 4-й раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Кембридж Юнайтед - Лутон Таун

      Футбол. Следите за матчем Кембридж Юнайтед – Лутон Таун на Eurosport.ru! 5 февраля 2022 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Mark Bonner или Натан Джонс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кембридж Юнайтед и Лутон Таун и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Кембридж Юнайтед и Лутон Таун, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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