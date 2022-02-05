Саутгемптон
    -
    18:00
    05.02.22
    Сент-Мэрис
    Ковентри Сити
      Кубок Англии • 4-й раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Саутгемптон - Ковентри Сити

      Футбол. Следите за матчем Саутгемптон – Ковентри Сити на Eurosport.ru! 5 февраля 2022 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ральф Хазенхюттль или Марк Робинс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Саутгемптон и Ковентри Сити и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Саутгемптон и Ковентри Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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