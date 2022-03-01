Мидлсбро
    -
    22:55
    01.03.22
    Риверсайд
    Тоттенхэм
      Кубок Англии • 5-й раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Мидлсбро - Тоттенхэм

      Футбол. Следите за матчем Мидлсбро – Тоттенхэм на Eurosport.ru! 1 марта 2022 года в 22:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Крис Уайлдер или Антонио Конте? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Мидлсбро и Тоттенхэм и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Мидлсбро и Тоттенхэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет