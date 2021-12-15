Барроу
1-ый тайм
1
-
0
22:45
15.12.21
Холкер Стрит
Ипсвич Таун
    Кубок Англии • Второй раунд
    Плей-офф
    • 1-ый тайм
    • Барроу
    • Ипсвич Таун
    • Stevens
      26'
    Перед матчем

    Барроу - Ипсвич Таун

    Футбол. Следите за матчем Барроу – Ипсвич Таун на Eurosport.ru! 15 декабря 2021 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Mark Cooper или Джон Макгрил? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барроу и Ипсвич Таун и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
    Сегодня встречаются Барроу и Ипсвич Таун, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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