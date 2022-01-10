9 января в рамках 1/32 Кубка Англии «Ливерпуль» принимал «Шрусбери Таун». Матч закончился со счетом 4:1 в пользу хозяев но, к сожалению, запомнился не яркой игрой. В сети появилось оскорбительное видео, на котором группа фанатов «Шрусбери» поет песню о жертвах трагедии в Хиллсборо 1989 года, когда в результате давки скончались 97 болельщиков «Ливерпуля».

«Шрусбери Таун» сделал заявление, в котором осудил фанатов и объявил о начале расследования.

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«Футбольный клуб «Шрусбери Таун» возмущен и потрясен, увидев и услышав сообщения в социальных сетях о гнусных и оскорбительных песнопениях и поведении очень незначительного меньшинства наших «сторонников». Эти люди ни в какой форме не представляют наш клуб, и мы поддерживаем связь с полицией, чтобы попытаться установить виновных. Если у кого-либо из болельщиков есть какая-то информация, которая может помочь нам сделать это, они могут связаться с клубом конфиденциально, и мы будем использовать эту информацию в рамках нашего расследования с полицией», – говорится в нем.

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Вратарь «Шрусбери» Харри Баргойн призвал пожизненно закрыть вход на стадион горе-болельщикам.

«Фанатам «Шрусбери» должно быть стыдно за себя! «Ливерпуль» сегодня проявлял только уважение. Шокирующе! Выгоните их и забаньте на всю жизнь!» – написал он в твиттере.

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Источник – dailymail.co.

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