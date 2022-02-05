Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду продлил безголевую серию до 4 игр подряд во всех турнирах.

Португалец не забил пенальти в первом тайме матча 4-го раунда Кубка Англии против «Мидлсбро» – удар Криштиану пролетел мимо створа. Роналду не забил пенальти за «МЮ» впервые с 2008 года, информирует Squawka. Всего это четвертый промах игрока с точки в футболке «дьяволов».

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Кроме того, Криш упустил возможность отличиться голом впервые в 2022 году – его безголевая серия уже насчитывает 4 игры подряд во всех турнирах. Это худший результат форварда после возвращения на «Олд Траффорд». В последний раз Роналду забивал 30 декабря 2021-го в игре 20-го тура АПЛ против «Бёрнли».

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