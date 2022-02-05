Болельщики «Манчестер Юнайтед» и «Мидлсбро» остались без еды и напитков на «Олд Траффорд» в матче 4-го раунда Кубка Англии.
Перед перерывом по громкой связи было передано сообщение о том, что болельщики не смогут купить еду или напитки «из-за технической ошибки на стадионе».
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Объявление о том, что еда и напитки не могут быть поданы, было встречено протяжным гулом собравшихся на стадионе болельщиков. А трибуна «Стретфорд Энд», на которой собираются наиболее активные фанаты «МЮ», принялась разъяренно скандировать «Мы хотим, чтобы Глейзеров не было».
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Девять тысяч болельщиков «Мидлсбро», которые отправились на «Олд Траффорд» в пятницу вечером, также оказались удивлены собщением о невозможности купить еду и напитки.
Один из посетивших игру болельщиков «МЮ» в твиттере поделился изображением закрытых продуктовых лавок с подписью: «Какой позор, «Манчестер Юнайтед»! Клуб даже не предоставил горячую еду и напитки, мы – посмешище лиги».
«Манчестер Юнайтед» даже не может обеспечить еду и напитки для болельщиков, а их фанаты ожидают, что клуб предложит 120 миллионов за Райса», – твитнул болельщик «Вест Хэма».
«МЮ» вылетел из Кубка Англии прямо накануне дня рождения Роналду, а сам Криш установил антирекорд с момента камбэка в «МЮ».
Недавно Криштиану показал автопарк за 20 миллионов евро – с такой коллекцией форвард может не переживать о неудачах.
Источник: Daily Mail
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