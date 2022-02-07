6 февраля на матче между командами «Ноттингем Форест» и «Лестер» в рамках четвертого раунда Кубка Англии произошла внештатная ситуация.
Победил «Ноттингем Форест» со счетом 4:1. Это не понравилось одному из болельщиков «Лестера». Он вырвался на поле и попытался подраться с игроками «Ноттингема», когда те праздновали забитый мяч. Фанат был задержан службой охраны стадиона.
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