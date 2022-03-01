Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко вышел на поле в матче Кубка Англии с капитанской повязкой.
В игре 1/8 финала турнира против «Питерборо Юнайтед» украинец впервые стал капитаном «горожан».
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В ноябре прошлого года сообщалось, что Зинченко может уйти из «Манчестер Сити» в «Ньюкасл» или «Дженоа».
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