Опубликовано 01/03/2022 в 19:28 GMT

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко вышел на поле в матче Кубка Англии с капитанской повязкой.

В игре 1/8 финала турнира против «Питерборо Юнайтед» украинец впервые стал капитаном «горожан».

Ad

Чемпионат Англии Гвардиола: «Обязательно поговорим с Зинченко об Украине» 05/02/2022 В 11:18

Чемпионат Англии Гвардиола: «Зинченко – плохой защитник» 27/12/2021 В 06:47