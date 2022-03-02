1 марта «Тоттенхэм» уступил «Мидлсбро» в 1/8 финала Кубка Англии со счетом 0:1 и завершил участие в турнире. Главный тренер проигравших Антонио Конте подвел неутешительные итоги встречи.

«Конечно, результат не очень хороший, и мы разочарованы. Жаль, потому что в таких играх нужно активно давить на соперника. Если вы даете им надежду, они обретают уверенность и прибавляют. Тогда случается всякое. Прежде всего, важно сказать, что «Мидлсбро» провел хорошую игру, это заслуживает уважения и я поздравляю их с победой.

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Мы должны подумать о нашей игре. Это часть нашего процесса. Повторяю, мы должны стараться избегать взлетов и падений, и есть только один способ улучшить ситуацию – работать дальше. Мы должны идти вперед, и мы постараемся сделать все возможное в этом сезоне. Мы должны выложиться по максимуму до конца, тогда мы увидим, какова будет наша позиция и как оценить сезон. Пока рано что-то говорить об этом», – заявил Конте.

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Источник: BBC.

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