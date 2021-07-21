Швеция (ж) - США (ж)

Футбол. Следите за матчем Швеция (ж) – США (ж) на Eurosport.ru! 21 июля 2021 года в 11:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Петер Герхардссон или Vlatko Andonovski? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Швеция (ж) и США (ж) и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.

Сегодня встречаются Швеция (ж) и США (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

