Товарищеский матч между олимпийскими сборными Гондураса и Германии, проходивший 17 июля, неожиданно завершился, когда немецкая команда покинула поле из-за расистских оскорблений в адрес темнокожего защитника Джордана Торунариги.

Матч был организован в рамках подготовки к Олимпиаде в Токио. Когда футболисты сборной Германии покинули поле, на табло был счет 1:1.

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Торунарига – 23-летний футболист, который на клубном уровне представляет «Герту».

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

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