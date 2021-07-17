Товарищеский матч между олимпийскими сборными Гондураса и Германии, проходивший 17 июля, неожиданно завершился, когда немецкая команда покинула поле из-за расистских оскорблений в адрес темнокожего защитника Джордана Торунариги.
Матч был организован в рамках подготовки к Олимпиаде в Токио. Когда футболисты сборной Германии покинули поле, на табло был счет 1:1.
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- Торунарига – 23-летний футболист, который на клубном уровне представляет «Герту».
- Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
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