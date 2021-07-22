Полузащитник сборной Испании Дани Себальос получил серьезную травму голеностопа в матче первого тура групповой стадии против Египта на Олимпиаде в Токио.
В конце первого тайма египетский нападающий Мохамед Тахер наступил Себальосу на левый голеностоп, после чего нога испанца неестественно выгнулась. Дани провел на газоне около трех минут, пока врачи оказывали ему помощь, а потом покинул поле. Вместо полузащитника в игру вступил Хон Монкайола. После того как в эпизод вмешался ВАР, главный арбитр встречи Адхам Махадмех показал Тахеру желтую карточку.
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- Сборные Испании и Египта входят в группу С вместе с Аргентиной и Австралией.
- Футбольный турнир в Токио проходит с 21 июля по 7 августа.
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