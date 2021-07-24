Япония (ж)
    -
    13:30
    24.07.21
    Саппоро Доум
    Великобритания (ж)
      Токио-2020 (ж) • Группа E
      Групповой этап
      Перед матчем

      Япония (ж) - Великобритания (ж)

      Футбол. Следите за матчем Япония (ж) – Великобритания (ж) на Eurosport.ru! 24 июля 2021 года в 13:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Асако Такакура или Хеге Риисе? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Япония (ж) и Великобритания (ж) и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Япония (ж) и Великобритания (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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