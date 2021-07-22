Олимпийский турнир – одна из главных площадок для смотра молодых игроков. Правила заявки допускают в сборные лишь трех футболистов старше 23 лет. На Олимпиаде уже блистали Лионель Месси и Неймар, а игры в Токио должны подсветить новых звезд будущего. Ниже – пять самых вероятных кандидатов.

Пьер Калулу, Франция

21 год, «Милан»

Чемпионат Испании El Mundo: «Барселона» начала переговоры по продаже Паулиньо и Алькасера за 73 миллиона евро 16/11/2018 В 18:32

Пьер Калулу Фото: Getty Images

Калулу – одна из главных надежд «Милана» в первой линии. Итальянский клуб выкрал защитника у «Лиона» летом 2020-го, но первые полгода удерживал на скамейке. Прорыв случился в декабре: за десять дней француз отбегал четыре матча, причем на непрофильной позиции в центре обороны. «Во время одной из тренировок мы случайно задействовали Калулу в центре защиты. Мне понравилось, ему – тоже», – объяснил Стефано Пьоли.

За год в «Милане» Калулу успел разозлить Златана Ибрагимовича. В декабре 2020-го итальянская команда закрыла групповой этап Лиги Европы выездом к «Спарте». Еврокубковый матч стал дебютным для Пьера в новом клубе. Француз оказался неготовым к чешскому холоду и нацепил перчатки. Ибра сорвался: «Сказал ему снять их! Как вообще выглядит молодой защитник в перчатках? Он же точно не испугает нападающих!»

Несмотря на страх перед морозом, Калулу – активный и дерзкий защитник, который постоянно включается в атаку. Пьер комфортно чувствует себя в ситуациях один-в-один, облетает соперников на дриблинге и скорости, не боится прессинга. В Серии А-2020/21 француз выдавал 5,68 Progressive Carries за 90 минут – это продвижения мяча на дриблинге на 4+ метра. Кроме того, фулбек по 1,85 раз заносил мяч в финальную треть.

Диего Лайнес, Мексика

21 год, «Бетис»

Диего Лайнес Фото: Getty Images

В июле 2020-го сборная США провела товарку против Мексики. На 65-й минуте защитник американцев Мэтт Миазга растерялся под прессингом: от потери центрдефа спас лишь фол соперника. Третьему номеру Штатов не понравилось чужое упорство – его продавливал Диего Лайнес.

Если верить Google, рост Миазга – 193 см, а рост Лайнеса – всего 167. Защитник несколько раз указал на гигантскую разницу и запустил мини-потасовку.

Лайнеса такие насмешки не смущают. Миазга пятый год катается по арендам из «Челси», а Диего за это время переехал из «Америки» в «Бетис» и превратился в одного из главных талантов Ла Лиги. Мексиканца сравнивают с Лионелем Месси. Вингер признавался, что подсматривал детали в игре легенды: «Я всерьез ассоциирую себя с Месси. Нравится его стиль, пытаюсь перенять».

В Ла Лиге-2020/21 Лайнес выдает по 2,81 удачные обводки за 90 минут – это 11-й результат среди игроков с 9+ полными матчами. При такой же выборке Диего оказался шестым по заносам мяча в чужую штрафную (1,56). Стиль мексиканца выстроен вокруг активной игры один-в-один. Вингер «Бетиса» описывает манеру так: «Могу играть как девятку, так и полузащитника. Что бы ни потребовалось команде, сделаю это. Умело пользуюсь обеими ногами».

Паулиньо, Бразилия

21 год, «Байер»

Паулиньо Фото: Getty Images

Если мексиканские таланты восхищаются Месси, то бразильские следят за Криштиану Роналду. По крайней мере, португалец вызывает интерес у Паулиньо – 21-летнего страйкера «Байера», который должен зажечь на Олимпиаде в составе «селесао». Как и КриРо, южноамериканский форвард носит седьмой номер. «Роналду всегда усердно работал над игрой. У меня такой же характер», – хвастался янгстер в 2018-м.

Паулиньо – первый автор гола в Кубке Либертадорес 2000 года рождения. Нового партнера Андрея Лунева сравнивают с Алексисом Санчесом. «Паулиньо – интересный, качественный футболист. Он может сыграть даже в центре полузащиты, особенно с уклоном в атаку», – рассказывал экс-тренер леверкузенского клуба Петер Бош.

Олимпиада – определяющий турнир в карьере Паулиньо: в июле 2020-го бразилец порвал крестообразные связки, пропустил 313 дней и отбегал лишь один матч в Бундеслиге-2020/21. Турнир в Токио покажет, преодолел ли воспитанник «Васко да Гамы» первые крупные трудности.

Канин Ли, Южная Корея

20 лет, «Валенсия»

Канин Ли Фото: Getty Images

Локальная слава пришла к Канину Ли после участия в корейской ТВ-программе «Shootdori». В каждом выпуске продюсеры сталкивали команды из футболистов моложе 10 лет. Будущая звездочка «Валенсии» раскидывал соперников финтами и без устали носился по полю. К Олимпиаде-2020 он подошел лидером сборной.

Если оценивать по топ-5 европейских чемпионатов, Ли входит в 17% лучших атакующих полузащитников по ассистам, 15% – по точности передач и 13% – по успешным обводкам (все – за 90 минут). В среднем кореец выдает почти 23 Pressures – это любые попытки мешать сопернику с мячом. Цифры подсказывают: Канин – мощный созидатель с упорством в прессинге.

Контракт Ли с «Валенсией» закончится в июне 2022 года. Олимпиада – способ набить цену в глазах топ-клубов. «Готовлюсь к Играм так, будто это последний турнир в моей жизни. О будущем не думаю», – утверждает полузащитник.

Бриан Хиль, Испания

20 лет, «Севилья»

Бриан Хиль Фото: Getty Images

Главное достижение Бриана Хиля – к 20 годам вингер пролез в заявку взрослой сборной Испании из «Леганеса». Воспитанник «Севильи» отмотал полтора года в арендах, а теперь поедет в Токио лидером олимпийской команды.

В Ла Лиге-2020/21 Хиль выдавал по 8,38 Progressive Carries и 2,84 удачные обводки за 90 минут. По первому показателю Бриан почти дотянулся до Тони Крооса (8,47), по второму – до Эдена Азара (2,88). За самоуверенный и слегка старомодный стиль янгстера сравнивают с Йоханом Кройфом.

Согласно The Guardian, нынешним летом за Хилем приглядывает «Тоттенхэм». Вингер привлек лично Фабио Паратичи, спортивного директора лондонцев. Предложение столичного клуба включает 25 млн евро и Эрика Ламелу. Олимпиада-2020 может превратить этот оффер в смехотворный.

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