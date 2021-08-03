Российский арбитр Анастасия Пустовойтова назначена работать на финале женского футбольного олимпийского турнира.

Одним из ассистентов Пустовойтовой будет россиянка Екатерина Курочкина, сообщает пресс-служба ФИФА.

Финал состоится 6 августа в 5:00 (мск). В нем сыграют команды Швеции и Канады.

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Пустовойтова работала на матчах молодежного первенства и встречах первенства ПФЛ, а также на игре финала женской Лиги чемпионов между французским «Лионом» и испанской «Барселоной».

В марте 2020 года Пустовойтова дебютировала на матче РПЛ «Локомотив» – «Ахмат» в качестве резервного арбитра.

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