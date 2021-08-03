Российский арбитр Анастасия Пустовойтова назначена работать на финале женского футбольного олимпийского турнира.
Одним из ассистентов Пустовойтовой будет россиянка Екатерина Курочкина, сообщает пресс-служба ФИФА.
Финал состоится 6 августа в 5:00 (мск). В нем сыграют команды Швеции и Канады.
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  • Пустовойтова работала на матчах молодежного первенства и встречах первенства ПФЛ, а также на игре финала женской Лиги чемпионов между французским «Лионом» и испанской «Барселоной».
  • В марте 2020 года Пустовойтова дебютировала на матче РПЛ «Локомотив» – «Ахмат» в качестве резервного арбитра.
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