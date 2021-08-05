Бывший президент США Дональд Трамп высмеял женскую сборную страны, футболистки которой придерживаются активной гражданской позиции, но при этом на Олимпиаде-2020 взяли лишь бронзу.
«Если бы наша футбольная сборная, ведомая группой леваков-маньяков, не боролась бы показушно за социальную справедливость, она бы взяла золото. А не бронзу. Левый радикализм – это поражение, вся эта политкорректность заканчивается плохо, как и случилось с нашей футбольной сборной», – приводит слова Трампа The Independent.
- В составе женской сборной США в Токио сыграли четыре представительницы ЛГБТК+.
- Одна из лидеров команды и открытая лесбиянка, Меган Рапино, многократно критиковала Трампа.
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