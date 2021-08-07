Канадский футболист Куинн стал первым трансгендером, взявшим Олимпийские золотые медали. Куинн родилась девушкой, но в определенный момент поняла, что хочет быть мужчиной. На Игры в Токио Куинн все же поехал в составе женской сборной. Футболист уже совершил каминг-аут и попросил обращаться к нему во множественном числе – они/их. Имя 25-летнего футболиста сократилось до одного слова – Куинн – именно так он значится в заявке на Олимпиаду.

На сайте Олимпийских игр Куинн обозначен как женщина. Полузащитник принял участие во всех встречах канадской сборной, но ни разу не отыграл весь матч и не отличился ни одним результативным действием. Куинн родился в спортивной семье: отец Билл играл в регби в Университете Западного Онтарио в Канаде, а мать Линда была баскетболисткой в Университете Ватерлоо. Также у Куинн есть сестра-близнец Джиллиан – она играла в футбол в Северо-Восточном университете США. Еще одна сестра, Лорен, занималась плаванием в Университете Западного Онтарио.

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Перед Олимпиадой Куинн предвкушал свое участие в турнире в статусе первого трансгендера. Но вряд ли он предполагал, что победит на Играх. «Первый открытый транс-олимпиец, выступивший на соревнованиях. Я не знаю, как себя чувствовать. Горжусь тем, что вижу имя «Куинн» в заявке и на аккредитации. Грустно, что до меня были олимпийцы, которые не могли жить со своей правдой из-за мнения мира. Я с оптимизмом смотрю на перемены. Изменения в законодательной власти. Изменения в правилах, структурах и мышлении. Я осознаю реальность. Транс-девушкам запрещают заниматься спортом. Транс-девушки сталкиваются с дискриминацией и предвзятостью, пытаясь осуществить олимпийские мечты. Бой еще не окончен. Я буду праздновать, когда все мы будем здесь», – написал Куинн.

Ранее сообщалось, что Куинн не совершал никаких манипуляций со своим телом, но в инстаграме спортсмена можно увидеть, что он уже сделал операцию по удалению груди.

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