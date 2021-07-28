France (oly.)
    -
    14:30
    28.07.21
    Международный стадион Йокогама
    Япония
      Токио-2020 • Группа А
      Групповой этап
      Перед матчем

      France (oly.) - Япония

      Футбол. Следите за матчем France (oly.) – Япония на Eurosport.ru! 28 июля 2021 года в 14:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сильвен Риполь или Хадзиме Мориясу? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу France (oly.) и Япония и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются France (oly.) и Япония, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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