Гондурас (ол.)
    -
    14:00
    22.07.21
    Kashima Soccer Stadium
    Romania (oly.)
      Токио-2020 • Группа В
      Групповой этап
      Перед матчем

      Гондурас (ол.) - Romania (oly.)

      Футбол. Следите за матчем Гондурас (ол.) – Romania (oly.) на Eurosport.ru! 22 июля 2021 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Miguel Falero или Мирел Рэдой? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Гондурас (ол.) и Romania (oly.) и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Гондурас (ол.) и Romania (oly.), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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