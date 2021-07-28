Испания (ол.)
    -
    14:00
    28.07.21
    Стадион «Сайтама 2002»
    Аргентина
      Токио-2020 • Группа С
      Групповой этап
      Перед матчем

      Испания (ол.) - Аргентина

      Футбол. Следите за матчем Испания (ол.) – Аргентина на Eurosport.ru! 28 июля 2021 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Луис Де ла Фуэнте или Фернандо Батиста? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Испания (ол.) и Аргентина и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Испания (ол.) и Аргентина, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Следить с вами за этим принципиальным матчем буду я, Артем Быканов. Хорошего нам футбола!

       

      У Испании сейчас 4 очка, им хватит ничейного результата, а вот аргентинцам играть на ничью очень рискованно. 3 очка также у Австралии и 1 у Египта, которые рубятся в параллельной встрече, и любая неудача сегодня оставит аргентинцев без плей-офф.

       

      Буэнос! Заключительный матч в группе C между Испанией и Аргентиной обещает быть максимально интересным. Две атакующие команды, которые до сих пор не обеспечили себе выход в четвертьфинал.