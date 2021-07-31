Бразилия (ол.)
    -
    13:00
    31.07.21
    Стадион «Сайтама 2002»
    Египет (ол.)
      Токио-2020 • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Бразилия (ол.) - Египет (ол.)

      Футбол. Следите за матчем Бразилия (ол.) – Египет (ол.) на Eurosport.ru! 31 июля 2021 года в 13:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Андре Жардин или Shawky Gharib? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бразилия (ол.) и Египет (ол.) и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Бразилия (ол.) и Египет (ол.), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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