Япония (ол.)
    -
    12:00
    31.07.21
    Kashima Soccer Stadium
    Новая Зеландия (ол.)
      Токио-2020 • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Япония (ол.) - Новая Зеландия (ол.)

      Футбол. Следите за матчем Япония (ол.) – Новая Зеландия (ол.) на Eurosport.ru! 31 июля 2021 года в 12:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хадзиме Мориясу или Дэнни Хэй? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Япония (ол.) и Новая Зеландия (ол.) и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Япония (ол.) и Новая Зеландия (ол.), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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