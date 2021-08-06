Мексика (ол.)
    -
    14:00
    06.08.21
    Стадион «Сайтама 2002»
    Япония (ол.)
      Токио-2020 • Матч за 3-е место
      Плей-офф
      Перед матчем

      Мексика (ол.) - Япония (ол.)

      Футбол. Следите за матчем Мексика (ол.) – Япония (ол.) на Eurosport.ru! 6 августа 2021 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хайме Лосано или Хадзиме Мориясу? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Мексика (ол.) и Япония (ол.) и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Мексика (ол.) и Япония (ол.), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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