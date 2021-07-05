Медиаслужба сборной Германии по футболу креативно объявила состав на Олимпийские игры-2020. Они нарисовали 102-секундное аниме с главным тренером Штефаном Кунтцем и всеми игроками, вызванными в национальную команду.

Кунтц представил каждого члена сборной в известных локациях Японии – от горы Фудзияма до токийского района Сибуйя и стадиона в Йокогаме. Слоганом бундестим стал Kokoro o komete (по-японски) или Herzzeigen (по-немецки) – в переводе «Покажи сердце».

Евро-2020 Кроос объявил о завершении карьеры в сборной Германии 02/07/2021 В 12:23

В заявку попали 16 футболистов не старше 25 лет. Исключение составили Надим Амири из «Байера», Максимилиан Арнольд из «Вольфсбурга», а также Макс Крузе из берлинского «Униона». В пресс-службе отметили, что Амири и Арнольд выигрывали чемпионат Европы-2017 U-21 под руководством Штефана Кунтца. Еще семь игроков представляют молодежку, месяц назад взявшую континентальный титул-2021.

«Готовность поддержать олимпийскую сборную была разной. К сожалению, некоторые топ-клубы Бундеслиги не захотели нам помочь, как ожидалось. Поэтому я еще сильнее рад поддержке других команд, с помощью которых наша сборная все же отправится в Японию», – отметил Кунтц в интервью сайту Немецкого футбольного союза.

На групповом этапе олимпийского футбольного турнира-2021 Германия сыграет с Бразилией, Саудовской Аравией и Кот-д’Ивуаром.

Бундестим никогда в истории не выигрывала золото Игр. В финале Рио-де-Жанейро-2016 немцы уступили в серии пенальти Бразилии, решающий 11-метровый реализовал Неймар.

Евро-2020 «Плачь, нацистка». Мир в шоке от реакции фанатов на немецкую девочку 30/06/2021 В 12:53