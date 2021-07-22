Нападающий сборной Франции Андре-Пьер Жиньяк не стал праздновать гол в ворота сборной Мексики на Олимпийских играх. 35-летний форвард реализовал пенальти, сократив отставание французов – 1:2.

После того, как мяч оказался в сетке, нападающий сдержанно проявил уважение к сопернику – он выступает за мексиканский «Тигрес» уже шесть лет.

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Жиньяк – лучший бомбардир в истории «Тигрес». Он забил за клуб 149 мячей в 261 матчах. В честь Жиньяка в Мексике называют детей – в стране он почти такая же значимая фигура, как Лионель Месси в Испании.

Сборная Мексики обыграла Францию со счетом 4:1.

В группе А с мексиканцами и французами играют ЮАР и Япония.

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