Нападающий сборной Франции Андре-Пьер Жиньяк не стал праздновать гол в ворота сборной Мексики на Олимпийских играх. 35-летний форвард реализовал пенальти, сократив отставание французов – 1:2.
После того, как мяч оказался в сетке, нападающий сдержанно проявил уважение к сопернику – он выступает за мексиканский «Тигрес» уже шесть лет.
Чемпионат Мексики
Игроки мексиканского клуба застыли на 5 минут в знак протеста против долгов по зарплате
19/10/2019 В 07:05
Жиньяк – лучший бомбардир в истории «Тигрес». Он забил за клуб 149 мячей в 261 матчах. В честь Жиньяка в Мексике называют детей – в стране он почти такая же значимая фигура, как Лионель Месси в Испании.
  • Сборная Мексики обыграла Францию со счетом 4:1.
  • В группе А с мексиканцами и французами играют ЮАР и Япония.
Талант после крестов и Месси 2.0. Кто блеснет на футбольных ОИ
Читай самые горячие спортивные новости в телеграм-канале Eurosport
Лига чемпионов КОНКАКАФ
Жиньяк гениально забил ножницами в финале Лиги чемпионов КОНКАКАФ, но его команда проиграла
02/05/2019 В 12:11
Чемпионат Мексики
Жиньяк опять круто забил в Мексике – на этот раз эффектной пяткой
17/02/2019 В 08:03