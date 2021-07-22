Полузащитник сборной Испании и «Реала» Дани Себальос поделился фотографией жуткой травмы, которую ему нанес футболист Египта Тахер Мохамед.
В конце первого тайма матча Олимпиады-2020 нападающий наступил Себальосу на лодыжку. Встреча закончилась вничью – 0:0.
Токио-2020
Себальос получил жуткую травму в матче против Египта на ОИ
- Египет и Испания набрали по одному очку в группе С. В параллельном матче Австралия обыграла Аргентину со счетом 2:0.
- Футбольный турнир в Токио проходит с 21 июля по 7 августа.
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